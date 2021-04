UP Night Curfew Hours Extended: उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई ऐहतियात कदम उठा रही है. राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2,000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग (UP Night Curfew New Timing) को अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी कर दिया है. Also Read - COVID-19: oxygen की कमी के चलते एमपी- छत्‍तीसगढ़ में मरीजों की मौत, कचरागाड़ी में शव ढोए गए

पहले नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की थी.मालूम हो कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश के सभी बड़े जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है. मालूम हो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और वह वर्चुअल माध्यम से काम कर रहे हैं. Also Read - कोरोना के कहर के बाद वाराणसी के इन तीन मंदिरों में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं!

इसके अलावा भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं. योगी सरकार द्वारा लिये गए फैसले के अनुसार कोविड संक्रमण की वजह से कक्षा 01 से 12वीं तक के विद्यालयों में 15 मई तक पठन-पाठन स्थगित रखा जाए. इस अवधि में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद आयोजित की जाएगी.

बता दें कि इससे पहले सरकार ने गाजियाबाद के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद रखने का फैसला किया था. बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को 20,510 नए संक्रमित मिले हैं. बीते 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 5433 मरीज मिले हैं. इसी तरह प्रयागराज में 1702 कानपुर नगर में 1221, वाराणसी में 1585 मरीज मिले है. इसके अलावा आज प्रदेश में कुल 68 मौतें भी हुई हैं.