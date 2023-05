UP Nikay Chunav Result 2023: योगी के गढ़ में BJP आगे- जानिये SP-BSP का हाल?

Gorakhpur Nagar Nigam Election Result 2023: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. सबकी नजर इस बार गोरखपुर पर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में इस बार किसके सिर मेयर का ताज सजेगा और कौन पराजित होगा. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटों की गिनती हो रही है और सबकी निगाहें मेयर प्रत्याशियों पर है. गोरखपुर मंडल में देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं. इनमें से गोरखपुर नगर निगम है और बाकी जिले में नगर पालिका और नगर पंचायत हैं. फिलहाल गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी सपा प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं.

गोरखपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी और सपा कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला है. बीजेपी ने यहां कायस्त और सपा ने ओबीसी उम्मीदवार को इस बार मेयर का चेहरा बनाया है. बीजेपी से मेयर कैंडिडेट पैथोलॉजिस्ट डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव हैं और सपा (SP) से काजल निषाद मैदान में हैं. वहीं, कांग्रेस ने नवीन सिन्हा और बसपा ने नवल किशोर को मैदान में उतारा था.