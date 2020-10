नोएडा: उत्तर प्रदेश में बेटियो के साथ दुष्कर्म के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. गुरुवार को नोएडा से दुष्कर्म की घटना सामने आई. जिले के दादरी क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी के साथ तीन युवकों ने दो दिन पहले कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया. घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने बृहस्पतिवार को थाना दादरी में दर्ज कराई है. रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है. Also Read - नोएडा में 21 साल युवती ने 11वीं मंजिल से कूदकर की सुसाइड, सामने आई ये वजह

पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि दादरी में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ छह अक्टूबर को उसके घर के सामने रहने वाले तीन युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट आज पीड़िता की मां ने थाना दादरी में दर्ज कराई है. Also Read - फिल्म 376D: गैंगरेप का शिकार हुए एक लड़के के दर्द की कहानी, हर चीख खून के आंसू रोती है

डीसीपी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. Also Read - नाकारी पुलिस: छत्तीसगढ़ में गैंग रेप पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या की कोशिश तब जाकर दर्ज हुई FIR

A 12-year-old girl was alleged raped by two persons living in her neighbourhood in Dadri on October 6. An FIR has been lodged and the accused have been taken into custody: Vrinda Shukla, DCP (Women Security) Gautam Buddh Nagar (08.10.2020) pic.twitter.com/FVB474IhJk

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2020