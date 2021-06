UP Panchayat By Election Result 2021: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर शनिवार को हुए उपचुनाव के नतीजे आज शाम तक घोषित किए जाएंगे. बता दें कि 12 जून को 73 जिलों में 8,321 पोलिंग बूथों पर हुए उपचुनाव में 64.74 फीसदी वोट पड़े थे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम प्रधानों के 128, जिला पंचायत सदस्यों के छह, क्षेत्र पंचायतों के 137 तथा ग्राम पंचायतों में 14,179 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था. जिला पंचायत सदस्यों के कुल रिक्त सात पदों में एक पर निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण 6 पर वोटिंग कराई गई. इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कुल रिक्त 186 पदों में 44 निर्विरोध चुने जाने के बाद 137 पदों पर मतदान हुआ था. Also Read - Shri Ram Janmabhoomi Trust में भ्रष्‍टाचार? चंपत राय का जवाब- आरोप भ्रामक और राजनीतिक घृणा से प्रेरित

लखनऊ में हुआ था 158 सीटों पर उपचुनाव

राजधानी लखनऊ की 158 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें सरोजिनी नगर और मोहनलालगंज में प्रधान पद के एक-एक सीट शामिल है. सरोजिनी नगर में भी बीडीसी पद के लिए भी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई. इसके अलावा 155 सीटों पर सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए मतदान हुआ. हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.

इन जिलों में हुआ था उपचुनाव

अयोध्या में 161 पदों के लिए मतदान हुआ, इनमें 3 ग्राम प्रधान, 4 बीडीसी व 154 पंचायत सदस्य के लिए मतदान हुआ.

सोनभद्र जिले (Sonbhadra panchayat Re-poll) में रिक्त बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पद के चुनाव कराया गया. जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के 7 पद और ग्राम पंचायत सदस्य पद के रिक्त 154 पदों के लिए वोटिंग हुई थी.

रायबरेली (Raebareli Panchayat Chunav) के 332 बूथों पर शनिवार को पंचायत के उप चुनाव का मतदान हुआ जिसमें 1.50 लाख वोटरों ने 350 से अधिक प्रत्याशियों को वोट दिया.

आगरा (Agra local Elections Update) में 160 पदों के लिए 43,957 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

अलीगढ़ (Aligarh Local Elections Update) में 155 बूथों पर 74 हजार मतदाताओं ने मतदान किया. यहां 123 पंचायतों में कुल 421 पदों पर चुनाव हुए थे.

चुनाव नतीजों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी. माना जा रहा है कि 20 जून के आसपास जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है और यह चुनाव 12 जुलाई से पहले करा लिए जाएंगे.