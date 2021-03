UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने फैसला किया है कि उसके पदाधिकारी आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया है कि अगर कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव (Gram Panchayat Chunav 2021) लड़ने का इच्छुक है, तो उसे अपने पद से हटना होगा. पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, यह भी तय किया गया है कि पार्टी 19 से 26 मार्च तक एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी, जिसके दौरान वे योगी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाएंगे. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: गैंगस्‍टर विकास दुबे की पत्‍नी लड़ सकती है जिला पंचायत सदस्‍य का चुनाव

योगी आदित्यनाथ की सरकार को 19 मार्च को चार साल पूरे हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश भाजपा (Uttar Pradesh BJP) के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुकरणीय काम किया है – चाहे वह काशी और अयोध्या को एक बदलाव देने की बात हो या फिर महामारी की स्थिति से निपटने की.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच की और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित किया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से काम करने और अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया.