UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है. सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 51176 मतदान केंद्रों पर 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. आज के इस पहले चरण के चुनाव में 2,99,012 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा. Also Read - UP Gram Panchayat Elections 2021 News Live Updates: UP के 18 जिलों में पहले चरण का पंचायत चुनाव, वोटिंग जारी

पहली बार 11 घंटे तक होगा मतदान Also Read - UP Panchayat Election 2021: यूपी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी- कोरोना से बचाना है, चुनाव भी कराना है

यूपी में पंचायत चुनाव के लिए चार चरण में होने वाले मतदान में इस बार मतदाता के पास वोट डालने के लिए 11 घंटा का समय रहेगा और जिस जिले में मतदान होगा वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पंचायती राज विभाग ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान का समय 11 घंटे कर दिया है. ऐसा पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए इतना समय दिया है. शाम 6 बजे तक जो लोग भी मतदान की लाइन में लग जाएंगे, वह अपना वोट डालकर ही जाएंगे चाहे रात हो जाए. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021 Latest Update: 15 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग, जान लीजिए जरूरी बातें...

कोरोना संक्रमित भी करेंगे मतदान

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल में भर्ती लोग भी मतदान करें. जिस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वजन ने एक दिन पहले जिले में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी दी है वो आज वोट डालें. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हर जगह पर मतदान से पहले संक्रमित वोटर को पीपीई किट पहनाकर वोट डलवाया जा रहा है. इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा. संक्रमित के वोट डालने के बाद उस पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा.

प्रदेश में चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज हो रही वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए 19 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल और अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा. पहले चरण में 18 जिलों में, दूसरे चरण व तीसरे चरण में 20-20 और चौथे चरण में 17 जिले में चुनाव होंगे. चुनाव का परिणाम दो मई को आएगा.