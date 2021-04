UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर है. सभी उम्मीदवार अपने-अपने नामांकन को लेकर व्यस्त हैं. एक तरफ तो कोरोना का बढ़ता कहर है तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों के हौसले बुलंद हैं. बता दें कि आज से उत्तरप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. बुधवार और गुरुवार को प्रत्याशी नामांकन करेंगे. कोरोना के चलते नामांकन कराने आने वालों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. लेकिन कानपुर के चौबेपुर की 81 साल की दादी के हौसले को देखकर आप भी कहेंगे-क्या बात है… Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: इस बड़े नेताजी के परिवार पर चढ़ा चुनावी रंग, अब जंग में कूदीं देवरानी-जेठानी, जानिए

कानुपर जिले के चौबेपुर पंचायत के लिए अपना नामांकन फॉर्म भरने पहुंची 81 साल की रानीदेवी ने नामांकन करने के बाद कहा कि मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं. गांव में लोगों को सुविधाएं मिल सकें, मेरा गांव विकास कर सके, ये मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी.

Kanpur: An 81-year-old woman, Rani Devi, from Chaubepur has filed her nomination for upcoming Panchayat polls to ensure better facilities & development for her village

“No leader has done anything here. I will contest & bring in much-needed changes myself,” she said (06.04) pic.twitter.com/WZ1JhGzdVf

— ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2021