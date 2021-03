UP Panchayat Chunav Latest News in Hindi: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस बार बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) भी पंचायत चुनाव में उतर रही है. इतना ही नहीं, मायावती (Mayawati) ने खुद मोर्चा संभाला है. कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मंथन कर रही हैं. मायावती बारीकी से समीकरणों पर पार्टी नेताओं से चर्चा कर रही हैं. मायावती चाहती हैं कि बसपा पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे. Also Read - Petrol-Diesel की बढ़ती कीमतों पर Mayawati- Akhilesh Yadav ने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला

मायावती ऐसे बना रही हैं प्लान

मायावती ने पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Latest Updates) के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. मायावती इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान की रणनीति बनान रही हैं. इसके साथ ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के समन्वयकों के साथ बैठकें कर रही हैं. इतना ही नहीं, मायावती ने पार्टी के सभी सेक्टर प्रभारियों को जिला पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची (BSP Candidates list of Panchayat Chunav) तैयार करने का निर्देश दिया है. उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला पार्टी पैनल द्वारा किया जाएगा.

पहली बार पंचायत चुनाव उतरेगी बसपा

यह पहला मौका है जब बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) पूरी तरह गंभीर होकर पंचायत चुनाव लड़ रही है और चुनावी रणनीति बनाने से लेकर और उम्मीदवारों के चयन तक के काम में मायावती (Mayawati) खुद हिस्सा ले रही हैं. बसपा सुप्रीमो प्रचार रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के 18 क्षेत्रों के पार्टी प्रभारियों के साथ बैठकें करेंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिला पंचायतों, 826 विकास खंडों और 58,194 ग्राम पंचायतों के चुनाव पिछले साल होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था. उम्मीद है कि चुनाव आयोग (Election Commission) मार्च के अंतिम हफ्ते में त्रिस्तरीय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा.