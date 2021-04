UP Panchayat Chunav Live News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मिश्रौलिया गांव में बुधवार की रात चुनावी रंजिश में प्रधान पद के दावेदार राघवेन्द्र दुबे को बदमाशों ने गोली मार दी है. दरअसल यह गोली तब मारी गई जब वो चुनाव प्रचार के लिए रात में निकले थे. यह गोली उनके पेट में लगी है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि गंभीर हालत के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. बता दें कि राघवेंद्र अपने गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और इस बार फिर वे चुनाव में प्रधान पद के दावेदार हैं. Also Read - UP Gram Panchayat Elections 2021 News Live Updates: UP के 18 जिलों में पहले चरण का पंचायत चुनाव, वोटिंग जारी

इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि उनका विवाद विपक्षी गुट के प्रत्याशी के साथ हुआ था. बता दें कि विवाद के बाद बीते रात पुलिस भी वहां पहुंची थी लेकिन पुलिस यह भांप नहीं पाई कि यह बहस गोलीबारी में बदल जाएगा. इधर पुलिस ने शक के आधार पर प्रधान पद के दूसरे प्रत्याशी शंभू यादव को हिरासत में ले लिया है.

दोनों गुटों के समर्थकों के बीच सुबह के वक्त बहस शुरू हुई, लेकिन इस दौरान पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में ले लिया और शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों को रफा दफा किया. लेकिन रात होते होते ग्राम प्रधान पद के दावेदार को गोली मार दी गई. दोनों पक्षों एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.