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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, CM योगी ने बताया कब होंगे, प्रधानों को मिलेगी ये ताकत

UP Panchayat Election Update: पंचायत चुनाव टलने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान ही प्रशासक की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Published date india.com Published: May 25, 2026 7:00 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, CM योगी ने बताया कब होंगे, प्रधानों को मिलेगी ये ताकत
सरकार ने संघ की इस मांग को मानते हुए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का फैसला लिया. (Photo from CM Yogi FB)

यूपी पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक की जिम्मेदारी संभालेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पंचायती राज विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा. यह व्यवस्था प्रदेश की करीब 57,694 ग्राम पंचायतों में लागू होगी. बता दें 26 मई, 2026 को ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.

किस वजह से नहीं हो पाए पंचायत चुनाव?

पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो सके, इसके पीछे सरकार ने ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया में देरी बताई है. हालांकि, सरकार ने 19 मई को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी. लेकिन Zee News ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 6 महीने का समय लग सकता है. दूसरी तरफ, वोटर लिस्ट के नवीनीकरण का काम भी अभी जारी है. ऐसे में सरकार को साफ लगने लगा कि पंचायत चुनाव जल्द कराना संभव नहीं होगा. यही वजह रही कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और योजनाएं प्रभावित न हों, इसके लिए प्रशासकों की नियुक्ति का रास्ता चुना गया.

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ग्राम प्रधानों के लिए राहत भरा फैसला

योगी सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है. लंबे समय से राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघ यह मांग कर रहा था कि पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए. संघ का कहना था कि जब ADO पंचायत को प्रशासक बनाया जाता है, तो गांवों के विकास कार्य धीमे पड़ जाते हैं. क्योंकि एक अधिकारी कई पंचायतों की जिम्मेदारी संभालता है. वहीं स्थानीय प्रधान गांव की जरूरतों और योजनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं. सरकार ने संघ की इस मांग को मानते हुए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का फैसला लिया. माना जा रहा है कि इससे गांवों में विकास योजनाओं की गति बनी रहेगी और सरकारी कामकाज में रुकावट नहीं आएगी.

चुनाव में देरी के संकेत मिल रहे

राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति रामऔतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग बनाया है. इस आयोग में 2 रिटायर्ड एडीजे और 2 पूर्व IAS अधिकारी भी शामिल हैं. सरकार ने आयोग को 6 महीने का समय दिया है. माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर या नवंबर तक आएगी. उस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल भी गर्म होने लगेगा, ऐसे में पंचायत चुनाव और आगे खिसक सकते हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना ज्यादा है.

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दूसरे राज्यों की तरह UP में लागू हुआ मॉडल

प्रधानों को प्रशासक बनाने का यह मॉडल नया जरूर है, लेकिन भाजपा शासित कुछ राज्यों में पहले भी इसे अपनाया जा चुका है. राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था. अब उत्तर प्रदेश भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ा है. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में विकास योजनाओं की जानकारी और उनका क्रियान्वयन तेजी से हो सकेगा. साथ ही पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं की पहुंच भी बनी रहेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब मंगलवार से प्रदेश के सभी ग्राम प्रधान आधिकारिक रूप से प्रशासक की भूमिका में काम करते नजर आएंगे.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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