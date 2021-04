UP Panchayat Chunav Voting Live Updates: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ग्राम पंचायत चुनाव की वोटिंग

(Gram Panchayat Chunav Voting) आज गुरुवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो गई. उत्तर प्रदेश में आज बृहस्पतिवार को पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव मतदान के दौरान कड़े प्रोटोकॉल के तहत पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की मौत, नाराज हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनावके चौथे चरण में अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशांबी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, बांदा, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र तथा हापुड़ जिलों में मतदान शुरू हो गया है. Also Read - UP Panchayat Chunav Voting Live Updates: पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शाम पांच बजे तक 62.35 फीसद मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा. चौथे और अंतिम चरण में पंचायतों की दो लाख 10 हजार से ज्यादा सीटों के लिए पांच लाख 27 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चरण में दो लाख 98 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. Also Read - UP Panchayat Chunav Voting Live Updates: दूसरे चरण में लखनऊ, वाराणसी समेत इन 20 जिलों में डाले जा रहे वोट, यहां जानें सभी अपडेट्स

– आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चौथे चरण में कुल 3,47,436 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

जिला पंचायत सदस्य की 738 सीटों पर 10,679 प्रत्याशी मैदान में हैं.

– क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,356 सीटों पर 55,408 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं.

– ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य की 17,7648 सीटों के लिए 1,14,400 उम्मीदवार मैदान में हैं.

राज्य में गत 15 तथा 19 अप्रैल को हुए पहले एवं दूसरे चरण के चुनाव में 71-71 फीसद मतदान हुआ था. वहीं, 26 अप्रैल को हुए तीसरे चरण के चुनाव में 73.5 फीसदी वोट डाले गए थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव मतदान के दौरान कड़ा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं.