UP Panchayat Election 2021: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव के आरक्षण सूची की चर्चा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की सूची जारी की गई है. इसके साथ ही कानपुर की आरक्षण सूची (Kanpur Panchayat Chunav ki Reservation List) भी जारी हो गई है. जिले में कुल 10 ब्लॉक में से 5 क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीटों में बदलाव किया गया है. वहीँ, कानपुर के बहुचर्चित गाँव बिकरू की स्थिति भी साफ़ हो गई है. 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे इसी गाँव का था. विकास दुबे ने बिकरू में ही इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था.

बिकरू गाँव की ये है स्थिति, क्या विकास दुबे की पत्नी लड़ेंगी चुनाव?

बिकरू गाँव (Bikru Gram Panchayat Seat) की पंचायत सीट पर विकास दुबे (Vikas Dubey) के परिवार का जलवा रहा है. इस सीट पर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश की पत्नी अंजलि दुबे निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पायेगा क्योंकि बिकरू गाँव की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है. ऐसे में चुनाव लड़ना संभव नहीं है. अंजलि के साथ ही चर्चा ये भी थी कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे (Vikas Dubey Wife) इस बार पंचायत चुनाव के लिए इस इलाके से मैदान में उतर सकती हैं. लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस इलाके की सीट सामान्य से आरक्षित में बदल की गई है.

बता दें कि बिकरू और इससे लगे गाँव भीटी में विकास दुबे का दबदबा थी. आलम ये था कि सामान्य सीट होने के बाद भी यहाँ से कोई दावेदारी ही नहीं करता था. और विकास दुबे के परिवार के लोग बिना वोटिंग के ही चुनाव जीत जाते थे.