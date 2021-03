UP Panchayat Election 2021 reservation list from Etah and Agra: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आज किसी भी समय प्रधान पद के लिए आरक्षित होने वाले पंचायतों की जिलेवार सूची चिपकाई जा सकती है. इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी में आगरा और एटा जिलों में आरक्षित होने वाली सीटों की जानकारी सामने आ गई है. Also Read - Viral Video: आंटी साइड देना...ये सुनते ही महिला ने जड़े लड़की को कई थप्पड़, जमकर हुई मारपीट, देखें

आगरा में वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटों को आरक्षित किया गया है. इस बारे में बीती रात सूची जारी कर दी गई. शासन ब्लॉक स्तर पर पंचायतों की सूची जारी है. यानी एक ब्लॉक की कितनी सीटें किसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है वह जानकारी आ गई है. Also Read - यूपी में 34 सवारियों से भरी बस हाईजैक, गुरुग्राम से जा रही थी पन्ना

रिपोर्ट के मुताबिक 2011 की जनगणना को आधार बनाकर तैयार की गई इस सूची में ग्राम पंचायतों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है. इस तरह जिले में पिछली बार की तुलना में 5 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं. Also Read - After her wedding at night, a girl reached examination center in the morning to appear for her 12th board exam | आगरा: सात फेरे लेने के बाद दुल्हन के जोड़े में परीक्षा देने पहुंची दुल्हन

इसी तरह एटा जिले की भी सूची आ गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 575 ग्राम पंचायतों में से 356 प्रधान के प आरक्षित कर दिए गए हैं. इनमें से 35 महिलाओं के लिए, 59 अनुसूचित जाति के लिए. 57 ओबीसी महिलाओं के लिए, 103 ओबीसी के लिए और 102 पंचायतों में प्रधान के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. इस तरह 219 ग्राम पंचायतों में प्रधान के पद अनारक्षित रखे गए हैं. जिले में पिछले पंचायत चुनाव में प्रधान के 576 पद थे. इस बारे में पंचायतों के पुर्निधारण के कारण एक सीट कम हो गई है.