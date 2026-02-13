  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Up Panchayat Election Date 2026 Dedicated Backward Classes Commission Issue Uttar Pradesh Government Filed An Affidavit High Court

क्या समय पर हो पाएंगे यूपी में पंचायत इलेक्शन? योगी सरकार ने हाईकोर्ट में दिया ये हलफनामा, जानिए आगे क्या होगा

UP Panchayat election: यूपी में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 2025 के अक्तूबर महीने में ही समाप्त हो गया था. सरकार ने इसे 2026 के लिए बढ़ा दिया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.

Published date india.com Published: February 13, 2026 12:15 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

UP Panchayat election Date 2026: उत्तर-प्रदेश के गांवों में इस समय एक ही बात की चर्चा है. 2026 में होने वाले पंचायत इलेक्शन कब होंगे इसे लेकर हर गली मोहल्ले में लोग बात करते दिख जाएंगे. लेकिन, ऐसा लगता है कि अप्रैल से जुलाई के बीच यूपी में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल होगा. इसके पीछे प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एक बड़ा मुद्दा है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दायर कर कहा है कि चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत इलेक्शन में आरक्षण तय होगा.

यूपी में पंचायत चुनाव टलना तय!

योगी सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे के बाद ये तय है कि यूपी में पंचायत चुनावों समय पर नहीं हो पाएंगे. समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और इसके द्वारा आरक्षण तय किए जाने की प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे. नया ओबीसी आयोग पहले पिछड़ी जातियों को लेकर डेटा जुटाएगा. सर्वे के जरिए पिछड़ों की आबादी का पता लगाया जाएगा फिर इसके अनुसार सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन तय की हुई है. किसी स्थानीय चुनाव से पहले राज्य में एक तीन साल के कार्यकाल वाला पिछड़ा वर्ग आयोग होना जरूरी है. यूपी में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 2025 के अक्तूबर महीने में ही समाप्त हो गया था. सरकार ने इसे 2026 के लिए बढ़ा दिया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि मौजूदा आयोग के पास कानूनी रूप से सर्वे कराने का अधिकार नहीं है. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट में कहा है कि प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा रहा है.

पिछली बार कब हुए थे पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव साल 2021 में हुए थे. तब 18 जिलों में 15 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव, 19 अप्रैल को 20 जिलों में दूसरे चरण के चुनाव, 26 अप्रैल को 20 जिलों में तीसरे चरण के चुनाव और 29 अप्रैल को 17 जिलों में चौथे चरण के चुनाव हुए थे.

बता दें कि पंचायत चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए कराए जाते हैं. यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि पंचायत चुनावों के लिए मतदाता चुनावों का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होने वाला है. पंचाय इलेक्शन के दौरान गांवों में प्रधान के अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) और जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) के लिए भी वोटिंग होगी.

उत्तर प्रदेश में मौजूदा ग्राम प्रधानों और बीडीसी-डीडीसी का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है. अगर चुनाव टले तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की जगह प्रशासक के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति सरकार को करनी पड़ेगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.