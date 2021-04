Uttar Pradesh, UP Panchayat Elections, UP Panchayat Elections 2021, Samajwadi Party, BJP, Mulayam Singh Yadav, Uttar Pradesh, SP, News: उत्‍तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने सपा को एक बड़ा झटका दिया है, जब समाजवादी पार्टी के संस्‍थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्‍या यादव ने कल बुधवार को मैनपुरी Mainpuri जिला पंचायत (district panchayat) चुनाव में सदस्‍य के लिए भाजपा (BJP) उम्‍मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है. वह मैनपुरी जिला पंचायत की निवर्तमान अ‍ध्‍यक्ष हैं. Also Read - मुख्तार अंसारी केस: लखनऊ से बांदा जेल की निगरानी कर रहे हैं डीजी आनंद कुमार, चप्पे-चप्पे पर है सीसीटीवी कैमरा

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की भतीजी संध्या यादव ने मैनपुरी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है. निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या ने बुधवार को घिरोर के वार्ड संख्या 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.

Mainpuri: Sandhya Yadav, niece of Samajwadi Party (SP) leader and former Uttar Pradesh CM Mulayam Singh Yadav, filed her nomination for the upcoming panchayat elections on a BJP ticket, yesterday

She is the incumbent chairperson of Mainpuri district panchayat pic.twitter.com/Ya8jLpliH2

