Uttar Pradsh, UP, Panchayat, sexual harassment, bijnor NEWS,: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradsh) के बिजनौर जिले की एक ग्राम पंचायत( Panchayat) ने 16 साल के लड़के को अपने 8 साल के चचेरे भाई के साथ गलत हरकत (sexual harassment) करने पर 4 थप्पड़ और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में समझौता हो गया है और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है. घटना के बाद पीड़ित को रविवार की शाम एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ग्रामीणों के अनुसार, लड़के ने पीड़ित को लालच देकर खेत में बुलाया और फिर वहां उसका यौन उत्पीड़न किया. जब लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो जाकर उसे बचाया और गांव लेकर आए. इसके बाद उसे नूरपुर कस्बे के निजी अस्पताल ले जाया गया.

इसके बाद बुधवार को गांव में पंचायत बुलाई गई और आरोपी को तुरंत सजा सुनाते हुए उसे 4 थप्पड़ लगाए जाने और पीड़ित की फैमिली को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया.

नहतौर के एसएचओ जय कुमार ने बताया, “यह एक ही परिवार का मामला है. हम गांव गए थे और पीड़ित के परिवार से मिले, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया. हमें पंचायत के निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है और ऐसा करना कानूनी नहीं है.” वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.