UP PCS Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा (UPPCS Prelims Exam) के आंसर-की को जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आंसर-की को अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. बता दें क 24 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आंसर-की देख या डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UPPCS Result 2018 Declared: यूपीपीसीएस का रिजल्ट जारी,अनुज नेहरा बनी टॉपर, टॉप थ्री में लड़कियों का रहा दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

UP PCS Answer Key 2021: कैसे देखें आंसर की

– सबसे पहले दिए गए अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

– यहां आपको Information Bulletin के लिंक पर जाना होगा.

– NOTICE REGARDING ANSWER KEY के विकल्प पर अब आपको क्लिक करना होगा.

– अब PCS/ACF-RFO EXAMINATION-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां अपने सेट के आगे दिए गए विकल्प को चनें.

– यहां अपने सेट नंबर के अनुसार आप आंसर-की को चेक कर सकते हैं. Also Read - UP PCS Pre 2018 Result: यूपी पीसीएस प्री 2018 का रिजल्‍ट घोषित, जानिए कैसे करें चेक

परीक्षा की जानकारी

बता दें कि यूपीपीएससी की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) एवं सहायक वन संरक्षख (एसीएफ) /क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा के लिए 7 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन इस परीक्षत्रा में केवल 6 फीसदी अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया. Also Read - पीसीएस परीक्षा में ओएमआर शीट लेकर भागे अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं से डिबार