UP News: मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद एक लाख रुपये का इनामी बदमाश जफर को गिरफ्तार किया गया है. जफर को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मुरादाबाद के एसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि जफर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है. यूपी पुलिस उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार करने गई थी लेकिन वह भरतपुर से भाग निकला. पुलिस ने बताया कि जफर हेलमेट पहन मुंह छुपाकर दिल्ली भाग रहा था. पुलिस ने पाकबड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर मुठभेड़ के बाद जफर को गिरफ्तार किया है. घायल खनन माफिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - चाय के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीजें, सेहत के लिए होती हैं जहर

पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले ही इसी जफर को पकड़ने के लिए ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम ने दी थी दबिश जहां से ये भाग कर उत्तराखंड चला गया था और पुलिस टीम भी पीछा करते हुए उत्तराखंड पहुंच गई थी और वहां पुलिस को बंधक बनाकर मारपीट और फायरिंग में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिला अस्पताल से घायल खनन माफिया को टीएमयू अस्पताल में रेफर किया गया है. Also Read - गरुड़ पुराण: अगर आप भी देखते हैं इन चीजों को तो दिन बन जाएगा शुभ, आती है खुशियां

UP | Moradabad Police arrested a criminal named Jaffar after a brief encounter

He was carrying a reward of Rs 1 lakh. He escaped from Bharatpur in Uttarakhand’s Udham Singh Nagar (where UP police had gone to arrest him a few days ago): Akhilesh Bhadoria, SP (City), Moradabad pic.twitter.com/xIfR0SahBC

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 15, 2022