UP Police Car Overturns Again: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) की गाड़ी पलटने से एक बार फिर एक गैंगस्टर की मौत हो गई. उत्तर प्रदेश पुलिस दल की एक कार मुंबई से लखनऊ लौटने के दौरान ग्वालियर-बैतूल मार्ग पर रविवार तड़के पाखरिया पुरा टोल नाके के पास तेज रफ्तार की वजह से पलट गई. हादसे में उत्तर पुलिस द्वारा मुंबई से पकड़े गए आरोपी की मौत हो गई, जबकि दो पुलिस कर्मियों सहित चार लोग घायल हो गए. Also Read - UP Crime News: UP के बांदा में नाबालिग छात्रा से रेप के आरोप में CRPF जवान गिरफ्तार

गुना के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ठाकुरगंज पुलिस थाने की पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके से आरोपी फिरोज अली को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. पुलिस दल आरोपी को लेकर लखनऊ जा रहा था तभी उनका वाहन तेज रफ्तार के चलते पलट गया और पलटते हुए सड़क के दूसरी तरफ चला गया. हादसे में आरोपी फिरोज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक कार के सामने अचानक नील गाय आ गई. Also Read - मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची

उन्होंने बताया कि हादसे में दो पुलिस कर्मियों सहित चार लोग घायल हो गए हैं. घायलों को राजगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है. पुलिस के वाहन में आरोपी फिरोज का एक रिश्तेदार भी सवार था जिसे पुलिस आरोपी की पहचान के लिए अपने साथ ले गई थी. Also Read - UP Crime News: नशे में धुत व्यक्ति ने गला घोटकर की दो बेटों की हत्या

विकास दुबे को उज्जैन से लाते वक्त पलटी थी पुलिस की गाड़ी

बता दें कि कानपुर के बिकरु गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फरार गैंगस्टर विकास दुबे को भी उज्जैन से यूपी वापस लाते वक्त पुलिस की गाड़ी पलट गई थी. तब यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि कानपुर से 17 किलोमीटर पहले सड़क पर अचानक मवेशियों का झुंड आ गया था.