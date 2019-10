नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश पुलिस के लिए अपराधियों से निपटने की चुनौती हर वक्‍त सामने रहती है, लेकिन अगर इसकी तैयारी की बात की जाए तो यह कई बार मजाक बनते हुए नजर आती है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें असल की बजाय मॉक ड्रिल में ही यूपी पुलिस मजाक बनते हुए नजर आई. ये वीडियो राज्‍य के बलिया जिले की पुलिस का है. इसमें मंगलवार को हुई एक मॉक ड्रिल में दंगे रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़ने वाली गन ही फायरिंग करने में नाकाम दिखी.

बलिया पुलिस लाइन में मंगलवार को 100 से ज्‍यादा पुलिसकर्मियों को दंगों और अपरोधों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है.

#WATCH Police fails to fire tear gas during mock drill to train about 100 police personnel in Ballia yesterday. pic.twitter.com/usB6xqQf9J

