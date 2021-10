UP News Update: उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने टी20 क्रिकेट वर्ल्‍ड कप के मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्‍तानी टीम के समर्थन में नारे बाजी करने या टीम इंडिया पर पाकिस्‍तान की जीत का जश्‍न मनाने पर पांच जिलों में सात लोगों को बुक किया है. इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है. बीते 24 अक्टूबर को यह टी20 क्रिकेट विश्व कप का मैच हुआ था.Also Read - UP: सपा-सुभासपा के गठबंधन का ऐलान, अखिलेश बोले- बंगाल में खेला हुआ, UP में खदेड़ा होगा

UP Police have booked 7 people in 5 districts and taken 4 people in custody for allegedly raising pro-Pak slogans or celebrating Pakistan’s victory over India in the T20 Cricket World Cup match that took place on Oct 24: CMO pic.twitter.com/o1ceq5L7ED

