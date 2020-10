Hathras Case: यूपी के हाथरस के एक गांव में 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप और मारपीट के मामले में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए कांग्रेस के दलित नेता श्‍योराज जीवन वाल्‍मीकि को पुलिस आज गुरुवार को हिरासत में ले लिया है. वहीं, मामले में जांच कर रही एसआईटी ने इस मामले में 40 लोगों को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है. Also Read - Hathras case: घटना के ठीक बाद की वीडियो रिकॉर्डिंग आई सामने, 4 लोगों के मौजूद होने के सबूत

दरअसल, टीवी चैनल रिपब्‍ल‍िक भारत ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि यूपी के हाथरस में कांग्रेस दंगे कराने की कोशिश कर रही है. चैनल ने इस ऑपरेशन में पार्टी के दलित नेता श्‍योराज जीवन वाल्‍मीकी की कथित विवादास्‍पद बातचीत का फुटेज दिखाया था. इसमें कांग्रेस नेता यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि दंगा कोई रोक नहीं पाएगा. पूरी तैयारी है. बहुत से लोग काट दिए जाएंगे, बहुत से मार दिए जाएंगे. चैनल ने वाल्‍मीकी की फोटो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ भी दिखाए थे. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: कांग्रेस ने बिहार के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, देखें लिस्‍ट

हाथरस के एक पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता श्योराज जीवन से पूछताछ के लिए लाया गया. वहीं श्‍योराज ने कहा, “मुझे हिरासत में ले लिया गया है.” Also Read - VIDEO: एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के काफिले को दिखाए गए काले झंडे, पथराव भी हुआ

Congress leader Shyoraj Jivan at a police station in #Hathras for questioning.

He says, “I have been taken into custody.” https://t.co/lA1bZhIRFp pic.twitter.com/ernPlyOZiN

— ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020