Viral Video, Police Inspector, UP,Baghpat, UP Police, Uttar Pradesh: ये वायरल वीडियो (viral video ) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बागपत (Baghpat) जिले के एक थाने के इंस्पेक्टर (Police Inspector) का है, जिसमें वह एक व्यक्ति को चांटा जड़ते( slaps a person) हुए नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (goes viral) हो गया और इसके बाद इस मामले को यू पी पुलिस के अफसरों ने संज्ञान लिया है.

दरअसल, बागपत जिले बिनौली के थाना प्रभारी (Police Inspector)ने अपनी गुमशुदा भतीजी की शिकायत दर्ज़ कराने (complaint of missing niece) गए व्यक्ति को किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया. इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया. जांच में पता चला कि पुलिस अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की. इस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन से अटैच कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.



बागपत के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बागपत के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कहा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है. मुझे गांव वालों ने इसकी सूचना दी थी कि बिनौली के थाना प्रभारी ने पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार किया है. इसका संज्ञान लेते हुए सर्कल ऑफिसर को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे.

In the investigation, it came to light that the officer misbehaved with them. Taking action on this, the inspector has been attached to the police line and departmental action has been initiated against him: Neeraj Kumar Jadoun, SP Baghpat pic.twitter.com/XmRTWk1ajt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 18, 2022