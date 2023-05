UP पुलिस ने सिपाही का मर्डर करने वाले दोनों क्रिमिनल को तीन दिन के अंदर एनकाउंटर में किया ढ़ेर

UP पुलिस ने सिपाही का मर्डर करने वाले दोनों क्रिमिनल को तीन दिन के अंदर एनकाउंटर में किया ढ़ेर

उत्तर प्रदेश के जालौन में सिपाही की हत्या करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में हुई मुठभेड़ में मार गिराया

यूपी के जालौन जिले में पुलिस टीम ने रविवार को जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस जवान की हत्या करने वाले दो बदमाशों को मार गिराया.

UP Police, Encounter in UP, Encounter: यूपी के जालौन जिले में पुलिस जवान की हत्या के आरोपी दो बदमाशों को पुलिस टीम ने रविवार को जॉइंट ऑपरेशन में एक मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज रविवार को यह जानकारी दी. बता दें कि जालौन जिले के उरई क्षेत्र में बीते 9-10 मई की देर रात लगभग 2:00 बजे दो बाइक सवार बदमाशों ने कानपुर-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक पुलिस चौकी में तैनात सिपाही भेदजीत सिंह की तब गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब संदेह होने पर वह उनका पीछा कर रहे थे. मोटरसाइकिल सवारों के नहीं रुकने पर सिपाही ने उनका पीछा किया. उन्होंने बताया कि इस पर बदमाशों ने सिपाही पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (ORDER AND Law) प्रशांत कुमार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि जालौन के क्षेत्राधिकारी (सीओ), नगर के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस, कोतवाली उरई और आटा थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने जब सिपाही की हत्या के आरोपियों की उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में घेराबंदी की तो दोनों आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी.

बयान के अनुसार, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की जिसमें थाना कोतवाली उरई के ग्राम राहिया निवासी कल्लू उर्फ रमेश और इसी थाना क्षेत्र के ग्राम सरसोखी निवासी रमेश को गोली लग गई. दोनों को इलाज के लिए तत्काल उरई के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

बयान के मुताबिक, तलाशी के दौरान बदमाशों के कब्जे से हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए.वहीं, मुठभेड़ के दौरान थाना कोतवाली उरई के प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार राठौर भी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए उरई के चिकित्सालय भिजवाया गया.

बता दें की है कि जालौन जिले के उरई क्षेत्र में अपराधी होने के संदेह में मोटरसाइकिल सवारों का पीछा करने वाले सिपाही भेदजीत सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस अधीक्षक (SP) ईराज राजा ने बताया था कि उरई कोतवाली क्षेत्र में कानपुर-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक पुलिस चौकी में तैनात सिपाही भेद जीत सिंह ने 9-10 मई की देर रात लगभग दो बजे दो मोटरसाइकिल सवारों को अपराधी होने के संदेह पर रोकने की कोशिश की थी. राजा के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवारों के नहीं रुकने पर सिपाही ने उनका पीछा किया. उन्होंने बताया कि इस पर बदमाशों ने सिपाही पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

