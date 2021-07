कानपुर: यूपी पुलिस के एक अफसर (UP Police officer) की फोटो सोशल मीडिया में वायरल (Photo Goes viral on Social Media) हो गई है, जिसमें वह एक महिला के ऊपर बैठकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहा है. जाननकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक पुलिस अधिकारी कथित रूप से एक महिला के उपर बैठ गया और उसकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि यह घटना बीते शनिवार की है. महिला के ऊपर बैठे पुलिसकर्मी की और उसे पीटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।Also Read - Rajasthan: कार में रिश्‍वत के 16 लाख रुपए की नकदी के साथ IRS अफसर कोटा में अरेस्‍ट

कानपुर देहात पुलिस ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि टीम पर शिवम यादव के परिवार की महिलाओं ने हमला किया था, जिन्होंने पुलिस के अनुसार पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को धमकी दी थी. जानकारी के मुताबिक, यादव की तलाश के दौरान दुगार्दासपुर गांव में उपनिरीक्षक महेंद्र पटेल की महिला से कहासुनी हो गई.

कानपुर (Kanpur Dehat district) एसपी केशव चौधरी ने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि भोगनीपुर पुलिस चौकी के प्रभारी पटेल अनियंत्रित हो कर महिला पर गिरे थे, लेकिन यादव के परिवार के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से मार पीट किया.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यादव कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसकी मां और पत्नी उसे बचाने के लिए चिपक गई, जिससे पटेल और महिलाओं के बीच हाथापाई हुई. उन्होंने यह भी कहा कि यादव की पत्नी आरती यादव हाथापाई के दौरान गिर गईं. हालांकि, आरती ने उनके दावों का खंडन किया और कहा कि उसे बुरी तरह पीटा गया है.

आरती ने संवाददाताओं से कहा, “उसने थप्पड़ मारा और फिर मुझे जमीन पर घसीटा. वह मेरे ऊपर बैठ गया और मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और मुझे बचाया.” उसने यह भी आरोप लगाया कि पटेल ने यादव को रिहा करने के लिए पैसे की मांग की और परिवार के इनकार करने से वह नाराज हो गया.