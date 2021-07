लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के घर छापा मारा. इस मामले में मुनव्वर राणा के परिजनों ने बिना नोटिस पुलिसवालों के घर में घुसने का आरोप लगाया है. मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस पर आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के 100 से अधिक पुलिसकर्मी बिना बताए अचानकर घर में घुस गए और देर रात बच्चों और महिलाओं का फोन छीनकर परेशान किया. Also Read - UP New DGP: 1987 बैच के IPS मुकुल गोयल बने UP के नए पुलिस महानिदेशक

मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा कि बिना किसी अधिकारिक नोट के 28 जुलाई को भाई पर हुई फायरिंग का हवाला देकर पुलिस ने छापेमारी की. सुमैया ने फेसबुक पर लाइव होते हुए पुलिस के छापेमारी के वीडियो को भी साझा किया है.

मुन्नवर राणा के बेटे पर हुई थी फायरिंग

यूपी के रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे के पास 29 जून के दिन बाइक सवार बदमाशों ने मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की गाड़ी पर फायरिंग की. इस दरौन दो राउंड गोली चली. दोनों गोलियां तबरेज की गाड़ी में लगी और आरोपी फरार हो गए. बता दें कि इस घटना में तबरेज की जान बच गई. बता दें कि मुनव्वर राणा रायबरेली के रहने वाले हैं और परिवार के साथ वह लखनऊ में रहते हैं.