यूपी पुलिस भर्ती के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, 32 हजार से ज्यादा पदों पर तैनाती के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32 हजार 679 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में आयु सीमा में छूट का ऐलान किया है.
UP Police Bharti: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. भर्ती में सामान्य के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है. यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर के पद भरे जाने जाएंगे.
इस फैसले से उन हजारों युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा, जो पहले आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे. तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलने से अब अधिक अभ्यर्थी यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित युवाओं की संख्या भी बढ़ेगी.
3 साल की छूट
सरकार की तरफ से जारी नए निर्देश के मुताबिक, आयु सीमा में ये छूट सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी. नई व्यवस्था के अनुसार अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है.
भर्ती में शामिल पद
यह छूट यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती पर लागू होगी. इसमें कौन-कौन सी भर्ती शामिल हैं?
- कांस्टेबल (सिविल पुलिस)
- PAC (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी)
- स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF)
- महिला बटालियन
- जेल वार्डर
लंबे समय से, खासकर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार उम्र में छूट की मांग कर रहे थे. सड़कों और सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन हुए, और यहां तक कि बीजेपी विधायकों और सहयोगी पार्टियों ने भी सरकार को पत्र लिखा था. उम्मीदवारों ने बताया कि PAC और जेल वार्डर पदों के लिए भर्तियां लगभग सात साल के गैप के बाद हुई थीं. COVID-19 महामारी और प्रशासनिक देरी के कारण भी कई योग्य युवा बिना परीक्षा में शामिल हुए उम्र सीमा पार कर गए.
भर्ती प्रक्रिया और आवेदन की तारीखें
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने डायरेक्ट भर्ती-2025 के तहत 32,679 कांस्टेबल-स्तरीय पदों के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया है. 31 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले बोर्ड के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा. पात्रता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा कार्यक्रम और श्रेणी-वार रिक्तियों से संबंधित सभी विवरण UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
