Fatehpur,UP, UP Police,Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऑटो का यह वीडियो सामने आया है. बिंदकी थाना क्षेत्र में जब यह ऑटो जा रहा था तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इसे रुकवाया और इसके अंदर देखा तो सवारिया दो-चार- छह नही, बल्कि 27 थीं. यह देख यूपी पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की अब शायद ही वह ऐसी गलती दोबारा करने की जुर्रत करे.

फतेहपुर जिले के बिंदकी की पुलिस ने कल रविवार को एक ऑटो पर 27 सवारियां ले जाने पर 11 हजार 500 रुपए जुर्मना वसूला है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Police seized an auto and imposed a fine of Rs 11,500 after 27 people were found traveling in it in the Bindki PS area of Fatehpur district, yesterday

(Source: Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/XeOwFcoQ0r

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2022