Hathras Gangrape updates: यूपी के हाथरस गैंगरेप और हत्‍या की शिकार हुई 19 साल की दलित पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को आज शुक्रवार को गांव से पहले ही पुलिस ने रोक दिया. वीडियों में एक व्‍यक्ति सिविल ड्रेस में दिख रहा जो पुलिसकर्मियों को लीड कर रहा है. वह सांसदों को रोकने के दौरान महिला नेता को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से कुछ बहस शुरू होते दिखती है और धक्‍कामुक्‍की हो जाती है, जिसमें ब्रायन नीचे गिर जाते हैं.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ' ब्रायन और पार्टी के अन्य नेताओं को हाथरस जाने से रोक दिया. वे सभी 19 वर्षीय पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन जब गिरते हैं, तो पहले सिवि‍ल ड्रेस में अधिकारी उनके ऊपरी साइड में नजर आता है, फिर सांसद को उठाता भी है.

#WATCH: TMC delegation being roughed up by Uttar Pradesh Police at #Hathras border. The delegation, including Derek O’Brien, was on the way to meet the family of the victim of Hathras incident. pic.twitter.com/94QcSMiB2k

— ANI (@ANI) October 2, 2020