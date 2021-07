Uttar Pradesh, UP Police, Bijnor district, UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बाजार में सरेआम मारपीट और जख्मी होने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है. ये अधिकारी उस समय परेशान हो गया जब उसके वरिष्ठों ने उसके द्वारा नामित हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे एक भगवा संगठन से जुड़े थे. झालू थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सब-इंस्पेक्टर (एसआई) अरुण कुमार राणा (40) को एक स्थानीय अधिवक्ता उमंग काकरन के साथ विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया था, जो एक भगवा संगठन के सदस्य भी हैं. घटना के कुछ घंटे बाद उन पर हमला किया गया. राणा ने आगे उत्पीड़न की आशंका भी जताई और अपनी जान को खतरा होने का भी दावा किया है.Also Read - UP में एनकाउंटर: आगरा में डॉक्‍टर के अपहरण में शामिल चंबल का कुख्‍यात बदमाश और उसका साथी मारा गया

राणा जो पहले यूपी पुलिस में शामिल होने से पहले बीएसएफ और सीआईएसएफ में सेवा दे चुके थे, उन्होंने बिना पृष्ठभूमि सत्यापन के अधिवक्ता को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया था, जिसके कारण पिछले सप्ताह दोनों के बीच हाथापाई हुई थी.

राणा अपने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए झालू में खुद पुलिस स्टेशन गए, उनके वरिष्ठों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन उनके द्वारा नामित आरोपी को बुक करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया. राणा के इस्तीफे ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रेरित किया, जिन्होंने उन्हें 'सशर्त रूप से बहाल' किया, इस मामले में विभागीय जांच लंबित है. उसके दो कथित हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है. हमलावरों का आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर ने उन्हें थप्पड़ मारा था.

राणा को उनका निलंबन पत्र मिला और शनिवार को उनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी शुरू की गई और उनके निलंबन के कुछ घंटों के भीतर, चार नकाबपोश लोगों ने एक बाजार में उन पर हमला किया जहां वह किराने का सामान खरीद रहे थे. इस हमले में उनका एक पैर टूट. उन्‍होंने ने संवाददाताओं से कहा कि मेरी गलती नहीं थी, मैं कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ सत्यापन चाहता था. मुझे मजबूर किया जा रहा था. जब मैंने मना कर दिया, तो मुझे उमंग काकरन की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया. बाद में, एक व्यस्त बाजार में मुझ पर हमला किया गया. मैं सभी हमलावरों के नाम जानता था. लेकिन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मुझे अपने ही अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया. मुझे एसपी कार्यालय में बुलाया गया था और समझौता करने के लिए कहा गया था. ”

राणा ने आगे कहा, “मैं अपना इस्तीफा देने के लिए एसपी कार्यालय गया लेकिन वहां मेरा पत्र नहीं मिला. बाद में, मैंने इसे एसपी, डीआईजी, एडीजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मेल किया.” संपर्क करने पर बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मवीर सिंह ने कहा कि वकील को थप्पड़ मारने के आरोप में अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा “पुलिस ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ता उमंग काकरन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सब-इंस्पेक्टर राणा ने हमले से कुछ दिन पहले कथित तौर पर काकरन को थप्पड़ मारा था. काकरन द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद एसआई को निलंबित कर दिया गया था. लेकिन बाद में, एसआई पर चार नकाबपोश लोगों ने हमला किया था. हमने मामला दर्ज किया। जांच जारी है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”

