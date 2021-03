Agra, UP police, CM yogi, Sub Inspector, UP Crime News, Crime News: उत्‍तर प्रदेश में दो भाइयों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर एक व्‍यक्ति ने गोली चला दी, जिससे एक सब-इंस्‍पेक्‍टर की मौत हो गई. यूपी पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव नहर्रा में बुधवार शाम दो भाइयों के विवाद की सूचना पर गई पुलिस टीम पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे एक उप निरीक्षक की मौत हो गई. आरोपी फरार है. वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सब इंस्‍पेक्‍टर प्रशांत यादव की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. मुख्‍यमंत्री ने परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. Also Read - Encounter in Delhi: दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से एकाउंटर में दो कुख्‍यात क्रिमिनल घायल

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि आगरा के थाना खंदौली पुलिस को गांव नहर्रा में विश्वनाथ और उसके भाई शिवनाथ के बीच आलू के बंटवारे को लेकर विवाद होने की सूचना मिली. शिवनाथ ने पुलिस को सूचना दी थी और इस सूचना पर दरोगा प्रशांत, सिपाही चंद्रसेन के साथ शाम को गांव पहुंचे. वहां पता चला कि विश्वनाथ गांव वालों को भी तमंचे से धमका रहा था और रोकने पर उसने दरोगा प्रशांत पर गोली चला दी. गोली गले में लगने से दरोगा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. दरोगा प्रशांत की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई.

2015 बैच के उप निरीक्षक थे प्रशांत यादव

यूपी पुलिस के एडीजी ने बताया कि दरोगा बुलंदशहर के रहने वाले थे. घटना के बाद पुलिस पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है. कुमार ने बताया कि प्रशांत की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच थी और वह 2015 बैच के उप निरीक्षक थे. उन्होंने बताया कि आरोपी विश्वनाथ को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाईं गईं हैं और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

CM expresses deepest condolences on the demise of Sub Inspector on duty in Agra. CM has announced Rs 50 Lakhs ex-gratia to the bereaved family and a government job to a dependant, a road to be named after the Sub-Inspector: UP CMO

