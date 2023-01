'नाटु नाटु' गाने से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही यूपी पुलिस, वायरल हुआ ये तरीका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीत चुके गाने ‘नाटु नाटु’ का इस्तेमाल किया है. हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में फिल्म ‘आरआरआर’ के लोकप्रिय गीत ‘नाटु नाटु’ को सर्वश्रेष्ठ ‘ओरिजिनल सॉन्ग-मोशन पिक्चर’ श्रेणी का पुरस्कार मिला है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म आरआरआर के गाने ‘नाटु नाटु’ के गोल्‍डन ग्‍लोब अवॉर्ड जीतने के बाद फिल्‍म की टीम को बधाई दी और लोगों को जागरूक करने के लिए इस गाने के मुखड़े का उल्लेख करते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों की याद भी दिलाई.

पुलिस ने अपने ट्वीट में हैशटैग ‘नाटु नाटु’ का इस्तेमाल करते हुए यह समझाने की कोशिश की कि किसी को लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी मोटरसाइकिल पर तीन सवारी नहीं करनी चाहिए, किसी को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और यातायात नियम नहीं तोड़ना चाहिए. पुलिस ने इन नसीहतों के साथ लोगों को जागरूक किया. उत्तर प्रदेश पुलिस के इस ट्वीट को करीब 71 हजार बार देखा जा चुका है. इसे अब तक 1100 से ज्यादा लाइक और 386 बार रीट्वीट किया जा चुका है.