UP Polls 2022: केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगभग दो दर्जन भाजपा नेताओं को सशस्त्र अर्धसैनिक कमांडो का VIP सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल (SP Singh Baghel) को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है जो यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में कुछ प्रत्याशियों को निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सुरक्षा प्रदान की गई है. कुछ लोगों को राज्य की पुलिस सुरक्षा के अलावा केंद्रीय कवच प्रदान किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को इसका जिम्मा सौंपा है. दोनों अर्धसैनिक बलों के पास VIP सुरक्षा कमांडो हैं.

Central Government accords Z category security to BJP MP Hans Raj Hans and X category security to party MP Ramesh Chand Bind till the conclusion of Assembly elections: Sources

— ANI (@ANI) February 16, 2022