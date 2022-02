CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश (UP) की गोरखपुर शहर विधानसभा सीट (Gorakhpur Assembly Seat) से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर शुक्रवार को अपने दाखिल किए गए नामांकन के हलफनामे (affidavit along with nomination) में अपनी संपत्ति (CM Yogi’s Property) की घोषणा की है. सीएम योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव ( UP Assembly Elections 2022) के अपने हलफनामें में अपने पास एक करोड़ 54 लाख 94 हजार 54 रुपए की संपत्ति मौजूद होने की जानकारी दी है. इसमें 20 ग्राम वजन के सोने कुंडल हैं, जिनकी कीमत खरीद के समय 49000 रुपए थी, सीएम योगी के पास उनके पास एक लाख रुपए का रिवाल्वर और 80 हजार रुपए की राइफल भी है. लेकिन सीएम योगी के पास जमीन या घर नहीं है. उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है.Also Read - UP Elections 2022: BJP ने 3 उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी की, दया शंकर सिंह, अनिल राजभर को टिकट दिया

पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे 49 वर्षीय योगी ने खुद को अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ का पुत्र बताया है. योगी ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामें में अपने पास एक करोड़ 54 लाख 94 हजार 54 रुपए की संपत्ति मौजूद होने की जानकारी दी है और यह उनकी चल संपत्ति है.

सीएम योगी अपने हलफनामें एक लाख रुपए नकद बताया है. लखनऊ और गोरखपुर की 6 जगहों पर अलग-अलग बैंकों में 11 अकाउंट्स हैं. इन अकाउंट्स में 1 करोड़ 13 लाख 75 हजार रुपएसे ज्यादा जमा हैं. लेकिन उनके पास नेशनल सेविंग स्कीम्स और बीमा पॉलिसियों के जरिए 37.57 लाख रुपए हैं. मुख्‍यमंत्री योगी के पास कहीं पर भी जमीन या घर नहीं है. हलफनामें के अचल संपत्ति वाले कॉलम में उन्होंने 'लागू नहीं' लिखा है. योगी ने देनदारियों वाले कॉलम में 'लागू नहीं' का उल्लेख किया है.

मुख्यमंत्री ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास 20 ग्राम वजन के कुंडल हैं, जिनकी कीमत खरीद के समय 49000 रुपए थी. इसके अलावा उनके पास 10 ग्राम की रुद्राक्ष माला है, जो सोने की जंजीर में बनी हुई है. इसकी कीमत खरीद के समय 20000 रुपए थी. इसके अलावा उनके पास 12000 रुपए का एक मोबाइल फोन है. योगी ने यह भी घोषित किया है कि उनके पास एक लाख रुपए का रिवाल्वर और 80 हजार रुपए की राइफल भी है.

शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में योगी ने खुद को स्नातक बताया है. हलफनामें के मुताबिक उन्होंने वर्ष 1992 में पौड़ी गढ़वाल स्थित बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर से बीएससी की डिग्री हासिल की है.