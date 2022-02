UP Assembly Polls 2022: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की तरबगंज विधानसभा सीट (Tarabganj Assembly Constituency) से कांग्रेस (Congress) की घोषित प्रत्याशी सविता पाण्डेय (Savita Pandey) ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली. इसके अलावा कई अन्य नेताओं व पूर्व मंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण की. प्रदेश में भाजपा के मीडिया के सह-प्रभारी हिमांशु दुबे ने बताया कि तरबगंज से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी सविता पांडेय ने भाजपा राज्य मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.Also Read - Punjab Polls: पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किये जाने के बाद BJP, AAP और SAD की तरफ से आए ये रिएक्शन

Uttar Pradesh | Congress's declared candidate from Tarabganj assembly seat in Gonda district, Savita Pandey joined the BJP today.

She took the membership of the BJP at the party’s office in Lucknow pic.twitter.com/HN8b7nLF2A

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2022