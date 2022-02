UP Polls 2022: यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तीखे बयानों के बीच आज बुधवार को मेरठ (Meerut) के सपा विधायक (SP MLA) रफीक अंसारी (Rafiq Ansari) के खिलाफ धार्मिक भावनाएं उकसाने के आरोप (allegedly inciting religious sentiments) में प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) की गई है. उनका एक वीडियो सामने आया था. इसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हर थाने पर ‘हिंदुगर्दी’ का बोलबाला था… मेरठ के मुसलमान, नौजवानों को कभी दबाया नहीं गया, लेकिन उन्होंने (बीजेपी ने) आपको दबाने की कोशिश की. हालात ठीक नहीं हैं… उनकी सरकार बनी तो मेरठ में गुंडे होंगे.Also Read - UP Polls 2022: अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म कर आगे बढ़ना चाहती है

#UPDATE | FIR registered against Rafiq Ansari, SP MLA from Meerut for allegedly inciting religious sentiments. https://t.co/7jwhHPS02v

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2022