UP Assembly Polls 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है साथ ही कुछ नए गठबंधनों का ऐलान भी आए दिन हो रहा है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) ने प्रदेश में होने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर स्थिति को साफ कर दिया.

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत के दौरान ओपी राजभर (OP Rajbhar) ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला. राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी BJP को यूपी में सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आए हैं. मैंने अखिलेश यादव को 27 अक्टूबर को मऊ में महापंचायत के लिए आमंत्रित किया है.

Suheldev Bharatiya Samaj Party and Samajwadi Party have come together to remove Bharatiya Janata Party from power in UP. I have invited Akhilesh Yadav for a mahapanchayat on 27th Qctober at Mau: OP Rajbhar, National President Suheldev Bharatiya Samaj Party pic.twitter.com/4N3lWmKXKb

— ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021