UP Polls Latest Update: उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) के बेटे मयंक जोशी (Mayank Joshi) जल्द ही समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल हो सकते हैं. मयंक जोशी ने मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (AKhilesh Yadav) से मुलाकात की थी. उधर, बुधवार को सपा प्रमुख से जब सवाल किया गया कि क्या मयंक के साथ रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) भी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल होंगी? जवाब में सपा प्रमुख ने कहा, ‘अभी इस बारे (सपा में शामिल होने पर) में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके बेटे की हमारी पार्टी के साथ मुलाकात हुई है.Also Read - UP Election 2022: सीएम योगी ने किया दावा- रुझान बता रहे हैं कि सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है

Uttar Pradesh | Samajwadi Party's efforts are to connect more & more people with us. I cannot comment (on whether Rita Bahuguna Joshi will join SP) but her son (Mayank Joshi) met with us: SP chief Akhilesh Yadav, in Gonda pic.twitter.com/WXI6zH6Mij

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 23, 2022