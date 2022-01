UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Polls 2022) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर चुनाव जीतने का दंभ भर रही है, वहीं विपक्षी दल भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे. इन सबके बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को अयोध्या सीट (Ayodhya Seat) से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है. उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए BJP में बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है. मंगलवार को इस सिलसिले में राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें अन्य शीर्ष नेताओं के साथ स्वयं योगी भी मौजूद थे. उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में चुनाव होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी.Also Read - UP: बीजेपी विधायक ने कहा- मेरा तन, मन व जीवन BJP को समर्पित, मैंने कोई इस्‍तीफा नहीं लिखा

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) वर्तमान में विधानपरिषद के सदस्य हैं. उन्होंने हाल में कहा था कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा. सूत्रों ने बताया कि पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसके बारे में अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) में लिया जाएगा. Also Read - SP चीफ अखिलेश यादव ने इस्‍तीफा देने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान का फोटो किया शेयर, लिखा...

बता दें कि CEC उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी इस समिति के सदस्य हैं. सूत्रों के मुताबिक पहले व दूसरे चरण के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए शीघ्र ही CEC की बैठक होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. BJP का शीर्ष नेतृत्व यदि योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला करता है तो अयोध्या के अलावा मथुरा और गोरखपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां से मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है. गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है. वह वहां से कई बार सांसद भी चुने जा चुके हैं. साथ ही वह गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख महंत भी हैं. Also Read - स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ीं मुश्किलें, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट; जानें क्या है वजह

सूत्रों ने बताया कि यदि पार्टी उन्हें अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारती है तो इसका बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि वहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रमुख हिन्दुत्वादी चेहरे हैं. सूत्रों का मानना है कि अयोध्या चूंकि अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहां पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत रही है, लिहाजा यदि पार्टी यहां से योगी आदित्यनाथ को उतारती है कि उसे इसका लाभ मिल सकता है.

वर्तमान में राज्य विधानसभा में अयोध्या सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता करते हैं. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और उम्मीदवारों के नामों के साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ विमर्श कर रहे हैं.

(इनपुट: भाषा)