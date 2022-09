UP, Gangrape, Bareilly district: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मानवता को शर्मसार कर देनी वाली वारदात सामने आई है. गांव के ही कुछ लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप किया. इस वारदात की पीड़िता का गर्भपात हो गया. सामूहिक बलात्कार की पीड़ित महिला के पति ने बशारतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.Also Read - मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में गरजे CM Yogi, कहा राज्य में लगी है 38 करोड़ वैक्सीन की डोज | Watch Video

बरेली ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राज कुमार अग्रवाल ने कहा, बशारतगंज थाने में एक ग्रामीण ने प्राथमिकी दर्ज करायी कि उसकी गर्भवती पत्नी के साथ उसके गांव में कुछ लोगों ने कथित रूप से बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया. मामले में जांच जारी है. Also Read - UP: खिलाड़ियों का खाना शौचालय में रखा था, वीडियो वायरल हुआ, अब जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

Bareilly, UP | Preliminary investigation revealed that there was some dispute between the survivor’s husband & the accused, which was also settled by them. A medical examination of the woman is being done. Action will be taken as per the report: SP Rural, Raj Kumar Agarwal pic.twitter.com/qoJ05n6UpY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 20, 2022