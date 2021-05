UP, Varanasi, Pt Chhannulal Mishra, NEWS: देश के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं शास्‍त्रीय गायक और पद्म विभूषण अवार्डी (Padma Vibhushan) पंडित छन्नूलाल मिश्रा (Pt Chhannulal Mishra) ने अपनी बेटी की अस्‍पताल में हुई मौत की जांच की मांग (daughter’s death probe) की है. उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी निवासी पं छन्नूलाल मिश्रा ने कहा, मेरी बेटी को मरे करीब 20 दिन हो चुके हैं लेकिन हमें अभी भी अस्पताल से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. हम उसकी मौत का कारण जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं. Also Read - Video: कलेक्‍टर ने युवक को जड़ा थप्‍पड़, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी

Varanasi | Padma Vibhushan Pt Chhannulal Mishra demands probe in daughter's death.

"It has been around 20 days since my daughter died but we still haven't received any report from the hospital. We demand CCTV footage to know the reason for her death," said Pt Chhannulal Mishra pic.twitter.com/qnc7ulVwbS

— ANI UP (@ANINewsUP) May 23, 2021