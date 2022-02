UP Polls 2022: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज बुधवार को सपा-आरएलडी की संयुक्त “समाजवादी विजय यात्रा” शामली, लोनी, गाजियाबाद में निकाली गई. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्‍ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने संयुक्‍त रूप से शामली, लोनी, गाजियाबाद में रोड शो भी निकाला. सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक ‘समाजवादी विजय’ में गाजियाबाद में यात्रा’ मे कहा, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म कर आगे बढ़ना चाहती है. किसान, नौज़वान अपना भविष्य देख रहा है. उद्योग और कारखाने नहीं लग रहे हैं. जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है. उत्तर प्रदेश आगे बढ़े इसलिए यह चुनाव भाजपा बनाम भाईचारे का है.यह गन्ना क्षेत्र है और किसान समय पर और बढ़ी हुई सब्सिडी चाहते हैं, इसलिए उन्हें सपा-रालोद पर भरोसा है… हमारे गठबंधन सच है और सरकार से झूठों को हटा देगा.Also Read - Kunda Constituency: क्या है कुंडा का सियासी समीकरण, सपा की एंट्री से मुश्किल में पड़ेंगे रघुराज प्रताप सिंह? विस्तार से पढ़िए हर जरूरी बात

UP public wants to end negative politics & start moving forward. This is a sugarcane region & farmers want a timely & increased subsidy, so they trust SP-RLD… our alliance is true & will remove liars from govt: SP chief Akhilesh Yadav in a ‘Samajwadi Vijay Yatra’ in Ghaziabad pic.twitter.com/I0vQpygVJ4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2022