Noida News: ग्रेटर नोएडा की रेसिडेंशियल सोसायटी ने लागू किया ड्रेस कोड, लुंगी और नाइटी पर लगाया बैन

Noida News: देश की राजधानी दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) की एक रेसिडेंशियल सोसायटी (Residential Society) ने अपने परिसर के अंदर कड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस कोड (bans nighties and lungies) लागू कर दिया है. सोसाइटी परिसर में नाइटी और लुंगी पर प्रतिबंध लगा दिया है. नोएडा से लगे ग्रेटर नोएडा की इस रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष ने इस फैसले सही ठहराया है.

ग्रेटर नोएडा की इस रेसिडेंशियल सोसायटी के अध्यक्ष ने इसे अच्छा निर्णय बताते हुए कहा, गर महिलाएं नाइटी पहनती हैं और घूमती हैं, तो यह पुरुषों के लिए असहज होगा और अगर पुरुष लुंगी पहनेंगे तो महिलाओं के लिए भी असहज होगा.