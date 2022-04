UP, Uttar Pradesh, Cyber crime, cyber fraud, Chinese, Bareilly: उत्‍तर प्रदेश के बरेली में साइबर ठगी के बड़े गिरोह और अपराध का भंडाफोड़ हुआ है. बरेली में साइबर क्राइम के मामले का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें साइबर अपराधियों ने पूरे देशभर के लोगों से 3,000 करोड़ रुपए की ठगी की है. इस साइबर ठगी का मास्‍टरमाइंड एक चीनी नागरिक है. इस साइबर गिरोह गिरोह ने युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठाकर ठगा है.Also Read - ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को घुसने नहीं देंगे: एसएम यासीन

UP | Case was busted in Bareilly where Rs.3,000 crores were duped from people across India by cybercriminals

They took advantage of unemployment & duped people on the pretext of providing them jobs. A Chinese national found to be the mastermind: Anil Kumar, Incharge, Cyber Cell pic.twitter.com/wr44si0Asd

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 30, 2022