पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने दबोचा, अब खाएगी जेल की हवा!

मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है. यह मामला प्रेम संबंधों, शक और साजिश की एक खौफनाक उदाहरण है, जिसने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

विश्वासघात की दर्दनाक कहानी

ये कहानी यूपी के सहारनपुर में मौजूद एक छोटा से गांव के आम घर की है. जहां हर किसी भी आम घर की तरह शाम को घर लौटने की उम्मीद होती थी. लेकिन एक रात वो उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई. सिर्फ 32 साल का मंटू चार बच्चों का बाप, जब वो एक रात घर लौटा तो क्या पता था कि घर के अंदर ही उसकी मौत की साजिश छुपी थी. उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर चाकू उठाया और सब खत्म कर दिया. चार मासूम बच्चे अब बिना बाप के बड़े होंगे. ये सिर्फ हत्या की खबर नहीं… विश्वासघात की दर्दनाक कहानी है. विस्तार से समझिए पूरा मामला.

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने हाल ही में मुख्य आरोपी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है. मामला सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिमलाना गांव का है. 23 अगस्त 2025 को गांव निवासी 32 वर्षीय युवक मंटू की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मंटू को कई बार चाकू मारा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मृतक के भाई संदीप ने तहरीर दी, जिसके आधार पर बड़गांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

हत्या का कारण और साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या का मुख्य कारण मंटू की पत्नी पूजा और पड़ोसी/मंटू के परिचित सौरभ के बीच अवैध संबंध थे. ये संबंध लंबे समय से चल रहे थे, जिसको लेकर मंटू और सौरभ के बीच विवाद था. पूजा ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी सौरभ के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची. पूजा ने बातचीत के दौरान हत्या की योजना पर चर्चा भी की थी.सौरभ ने पहले ही इस मामले में मंटू पर हमला किया और उसे चाकू मारकर हत्या कर दी. शुरुआत में सौरभ को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पूजा की भूमिका उजागर हुई.

पूजा की गिरफ्तारी

पुलिस ने वांछित चल रही पूजा को 16 जनवरी 2026 को महेशपुर चौराहे से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे आवश्यक कानूनी कार्रवाई के तहत कोर्ट में पेश किया गया. पूछताछ में पूजा ने साजिश की बात स्वीकार की है.

पुलिस का बयान

सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों (पूजा और सौरभ) को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या का कारण अवैध संबंध थे. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और सुरागों के आधार पर इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया.

