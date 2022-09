सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर (UP, Saharanpur) में कबड्डी खिलाड़ियों (Kabaddi players) का खाना (players’ food) शौचालय में रखे जाने के सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ( viral video) पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ढिलाई बरतने के आरोप में जिला खेल अधिकारी (District Sports Officer) को निलंबित कर दिया है.Also Read - Metro Ka Video: मेट्रो चलते ही महिला ने जो रूप दिखाया होश उड़ जाएंगे, शख्स के साथ तो 'खेला' हो गया- देखें वीडियो

अपर मुख्य सचिव (खेल) नवनीत सहगल ने मंगलवार को बताया कि सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है. सहारनपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 16 से 19 सितंबर तक लड़कियों की सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के 16 संभागों की 300 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था. Also Read - Magarmach ka Video: गलती से स्कूल में पहुंच गया मगरमच्छ, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा हाल यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मंगलवार को कहा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) रजनीश कुमार मिश्रा को घटना की जांच करने के लिए कहा गया है और वह तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. Also Read - Bride Groom Video: मुंह में नोट दबाकर दुल्हन ने गजब डांस से उड़ा दिया गरदा, शर्म छोड़ दूल्हा भी कूद गया मैदान में- देखें वीडियो

Uttar Pradesh | A complaint of irregularity has been found during a state sports competition in Saharanpur. A video related to this, purportedly of food being kept in the toilet, is viral.

