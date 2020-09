नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है. कोविड-19 के चलते बीती रात को उत्‍तर प्रदेश विधानपरिषद के एक सदस्‍य का निधन हो गया है. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और समाजवादी पार्टी के कार्यालय प्रभारी श्रीराम सिंह (एसआरएस) यादव का एसजीपीजीआई में संक्रमण के चलते बीती रात निधन हो गया है.वह 87 वर्ष के थे. सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी सहयोगियों में शामिल किए जाने वाले यादव पूर्व में पार्टी के कार्यालय प्रभारी तथा अन्य कई पदों पर रह चुके थे. वर्तमान में वह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे. Also Read - Covid 19 Update: कोरोना वायरस से बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,133 मौत, सामने आए करीब 76 हजार नए मरीज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. Also Read - WHO ने फिर चेताया- Coronavirus आखिरी महामारी नहीं, हमें भविष्य में आने वाले...

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके निधन पर दुख जताया है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ” सपा के वरिष्ठ नेता, एमएलसी व पार्टी कार्यालय के प्रभारी श्री एसआरएस यादव जी के कोरोना से निधन पर हम सब स्तब्ध हैं. प्रदेश ने आज एक समर्पित समाजवादी खो दिया है. उनको भावपूर्ण नमन व श्रद्धांजलि. Also Read - नेगेटिव परीक्षण के बिना ही काम पर लौटा DDCA कर्मचारी, आनन-फानन में कोटला स्‍टेडियम पर लगा ताला

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav expresses grief over the demise of senior party leader SRS Yadav, due to #COVID19. pic.twitter.com/nKorDETm9D

