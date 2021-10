UP NEWS UPADTE: उत्‍तर प्रदेश के आगरा में एक सफाईकर्मी को बीते 17 अक्‍टूबर को पुलिस थाने से 25 लाख रुपए की चोरी की आरोप में कल गिरफ्तार किया गया था. कल पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो गई थी. बता दें कि आगरा के जगदीशपुरा थाने से के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के आरोप में वहां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले अरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस हिरासत में इसके बाद यह मामला गरमा गया. कांग्रेस महासचिव प्रियंका जब लखनऊ से आगरा

मृतक के घर जा रही थी तो पुलिस ने उन्‍हें उनके काफि‍ले को रास्‍ते में ही रोक दिया और उन्‍हें हिरासत में ले लिया है.

Lucknow | Section 144 is imposed…Congress leader Priyanka Gandhi Vadra is being taken to Police Lines. She will not be allowed to proceed to Agra: Police pic.twitter.com/RSrJ0vLEVc — ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021



आगरा में 17 अक्टूबर को मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में आरोपी सफाई कर्मचारी की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोगों की मांग है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए.

Lucknow | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra detained on her way to Agra to meet family of sanitation worker who died in police custody Police say, Section 144 is imposed here. pic.twitter.com/tAHHryer7U — ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021

सफाईकर्मी की पुलिस हिरासत में मौत मामले की खबर लगते के बाद आज बुधवार को जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब लखनऊ से आगरा मृतक के घर जा रही थी तो पुलिस ने उन्‍हें उनके काफि‍ले को रास्‍ते में ही रोक दिया. आगरा के एक थाने के मालखाने से नकदी चुराने के आरोपी की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत के बाद उसके परिजन से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को पुलिस ने रोक दिया.

#WATCH | Lucknow: Congress’ Priyanka Gandhi Vadra & her convoy stopped by Police on their way to Agra. Police say, “You don’t have permission, we can’t allow you” She was going to meet family of a sanitation worker who was nabbed in connection with a theft&died in Police custody pic.twitter.com/N3s0QAU8n6 — ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021

आगरा डीएम ने नेताओं को आने से रोकने का अनुरोध किया था

पुलिस आयुक्त डी. के. ठाकुर ने बताया, आगरा के जिलाधिकारी ने लखनऊ पुलिस से लिखित अनुरोध किया था कि राजधानी से आगरा आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर वहां न आने दिया जाए. उन्होंने कहा, इसी कारण कांग्रेस महासचिव और उनके साथ जा रहे अन्य लोगों को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ सीमा के अंदर ही रोक दिया गया. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव आगरा अरुण नामक व्यक्ति से मिलने जा रही थीं, जिसकी कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत हो गई है.

मृतक के परिवार ने शिकायत की है, मामले की जांच होगी

एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने कहा, हमारे अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं. वे सहयोग कर रहे हैं. किसी भी तरह की लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी. परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें मारपीट का अंदेशा है पुलिस द्वारा जिसके बाद उसकी मौत हो गई. प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की होगी जांच.

Our officers are in contact with his family. They’re cooperating. Action will be taken if there was any negligence. Family has filed complaint, they suspect that he was beaten up by Police following which he died. FIR registered, matter it will be probed: ADG Agra, Rajiv Krishna pic.twitter.com/wgVHFS6j8S — ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021

मृतक घर से 15 लाख रुपए बरामद होने का दावा एसएसपी ने किया

आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मुनिराज जी ने आज बताया कि मंगलवार की रात अरुण की निशनदेही पर चोरी के पैसे बरामद करने के लिए उसके घर की तलाशी ली जा रही थी, उसी दौरान आरोपी की तबियत बिगड़ने लगी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया. इस घटना के संबंध में आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) ने थाना प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान अरुण के घर से 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं.

आगरा में थाने से 25 लाख रुपए नकदी चोरी होने के मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे

बीते 17 अक्‍टूबर आगरा के एक थाने से 25 लाख रुपये की नकदी चोरी होने के मामले में थाना प्रभारी सहित पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया था. आगरा के थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख रुपए नकदी चोरी होने के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), आगरा, राजीव कृष्ण ने लापरवाही बरतने के मामले में थाना जगदीशपुरा के प्रभारी अनूप कुमार तिवारी, सब इंसपेक्टर राम निवास के साथ ही रात में ड्यूटी कर रहे तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था. इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज को जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

थाना जगदीशपुरा के मालखाना में रखे हुए थे 24 लाख रुपए नकद और पांच सोने के बिस्कुट

एडीजी ने बताया कि आगरा की आवास विकास कॉलोनी के निवासी रेलवे के ठेकेदार प्रेमचंद के घर से कुछ दिन पहले सोने के सात बिस्कुट और नकदी चोरी हो गई थी.

इस मामले में 13 अक्टूबर को पुलिस ने चोरी करने के आरोप में प्रेम चंद के दूर के रिश्तेदार जसवंत नगर इटावा निवासी रोहित को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पास से 24 लाख रुपए नकद और पांच सोने के बिस्कुट जब्त किए गए थे. इस नकदी को थाना जगदीशपुरा के मालखाना में रखा गया था. चोर जब्त किए गए 24 लाख रुपए नकद के साथ ही पहले से ही थाने के मालखाने में रखे एक लाख रुपए नकदी को भी चोरी कर ले गए थे.