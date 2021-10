UP Scholarship 2021: उत्तर प्रदेश में कक्षा 11,12, स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को यूपी सरकार द्वारा छात्रवृति ( UP Dashmottar Scholarship) दी जाएगी. ऐसे में आवेदन करनी की समय सीमा जो पहले 29 अक्टूबर तक ही थी उसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. शिक्षण संस्थाए 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक इन आवेदननों का परीक्षण कर इन्हें अग्रसारित करेंगी.Also Read - UP Scholarship 2021: कक्षा 10वीं के ऊपर सभी कक्षाओं में छात्रवृति आवेदन की आज अंतिम तारीख, ऐसे करें अप्लाई

बता दें कि प्री मैट्रिका यानी कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राएं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं वे 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन (UP Scholarship 2021 Online Form) आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि अबतक पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन की सीमा 25 अक्टूबर थी. अबतक आवेदन कर चुके और अग्रसारित हो रहे आवेदनों की छात्रवृति व फीस भरपाई की राशि का वितरण 30 नवंबर तक किया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बाबत 30 नवंबर तक की समय सीमा तय की है. Also Read - Positive News: बिहार के लाल ने किया कमाल, 19 वर्षीय छात्र को अमेरिकी विश्वविद्यालय की तरफ से करोड़ों की स्कॉलरशिप

हालांकि कई कारणों से ऑनलाइन आवेदन न कर पाने के कारण राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं का ध्यान रखते हुए आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. बता दें कि राज्य के कई शिक्षण संस्थाओं में कई कारणों से छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे. ऐसे में राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. Also Read - खुशखबरी! तीन लाख स्कूली बच्चियों को अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा छात्रवृत्ति, केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया ऐलान