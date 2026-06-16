UP School Holiday: यूपी में बच्चों की मौज! गर्मी की छुटि्टयां बढ़ीं, अब कब खुलेंगे स्कूल

UP News: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जानें स्कूल अब कब से खुलेंगे.

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बच्चों की छुट्टियां जारी रहेंगी लेकिन स्कूलों में जरूरी व्यवस्थाओं का काम चलता रहेगा. (Photo from AI)

यूपी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. यहां प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुटि्टयां बढ़ा दी गई हैं. नए आदेश के मुताबिक, 20 मई 2026 से शुरू हुई छुट्टियां अब 24 जून 2026 तक जारी रहेंगी और नियमित पढ़ाई 25 जून 2026 से दोबारा शुरू होगी. सरकार का कहना है कि छात्रों की सेहत और मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

गर्मी बढ़ने की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं

तेज गर्मी और लू की स्थिति के कारण कई जिलों में तो स्कूल खुलने के बाद भी फिर से बंद करने की नौबत आ गई थी. कई जगह जिला प्रशासन को अलग-अलग आदेश जारी करने पड़ रहे थे, जिससे पढ़ाई और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही थीं. इसी स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश के लिए एक समान निर्णय लिया गया. शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश कैलेंडर में बदलाव कर नई तारीखें तय की गई हैं, ताकि सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके.

छुट्टी रहेगी, लेकिन स्कूलों में तैयारी जारी रहेगी

हालांकि, बच्चों की छुट्टियां जारी रहेंगी लेकिन स्कूलों में जरूरी व्यवस्थाओं का काम चलता रहेगा. 22, 23 और 24 जून को शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को विद्यालय आना होगा. इस दौरान टाइम टेबल तैयार करना, मिड डे मील की व्यवस्था देखना, पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साफ-सफाई और अन्य प्रशासनिक काम पूरे किए जाएंगे. इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें जरूरत के अनुसार विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है.

पहले स्कूल खुल गए थे, अब फिर से छुट्टी पड़ी

जब स्कूल दोबारा खुले थे, तो कई जगह छात्रों का स्वागत खास तरीके से किया गया. बच्चों को रोली-टीका लगाकर स्वागत किया गया और पहले दिन मिड डे मील में विशेष भोजन भी दिया गया. साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए थे कि अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवारों से संपर्क किया जाए और उन्हें दोबारा स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए. इसके अलावा स्कूल परिसरों की साफ-सफाई और सुरक्षित माहौल पर भी जोर दिया गया.